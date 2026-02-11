Hufvudstaden AB Aktie

Hufvudstaden AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884336 / ISIN: SE0000170375

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Hufvudstaden (A) legt Quartalsergebnis vor

Hufvudstaden (A) veröffentlicht am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,37 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Hufvudstaden (A) 2,84 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Hufvudstaden (A) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,08 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 640,6 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 843,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,27 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,80 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,30 Milliarden SEK aus, im Gegensatz zu 3,18 Milliarden SEK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Hufvudstaden AB (A) 124,80 -1,42% Hufvudstaden AB (A)

