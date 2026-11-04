Ausblick: Hufvudstaden (A) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hufvudstaden (A) wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,44 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hufvudstaden (A) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,31 SEK in den Büchern gestanden.

Hufvudstaden (A) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 634,3 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 20,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 801,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,64 SEK, gegenüber 4,18 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 2,43 Milliarden SEK im Vergleich zu 3,29 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net