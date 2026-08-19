Hufvudstaden AB Aktie
WKN: 884336 / ISIN: SE0000170375
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19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Hufvudstaden (A) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Hufvudstaden (A) lädt am 20.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,39 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Hufvudstaden (A) 0,900 SEK je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll Hufvudstaden (A) nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 552,9 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 40,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 923,0 Millionen SEK umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,61 SEK, gegenüber 4,18 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,24 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,29 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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