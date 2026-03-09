Hugo Boss Aktie

Hugo Boss für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JGC5 / ISIN: US4445601069

09.03.2026 07:01:06

Ausblick: Hugo Boss stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hugo Boss wird am 10.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,24 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,33 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,42 Milliarden USD aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,88 USD, gegenüber 0,670 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 4,89 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,66 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

