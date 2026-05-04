HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
|Erwartungen im Überblick
|
04.05.2026 10:49:00
Ausblick: HUGO BOSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
HUGO BOSS lässt sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird HUGO BOSS die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,212 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,510 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 891,4 Millionen EUR gegenüber 999,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal - das entspräche einem Verlust von 10,77 Prozent.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,70 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,61 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,93 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 4,27 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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