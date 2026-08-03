Ausblick: Hugo Boss stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hugo Boss wird am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,451 USD gegenüber 0,150 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 9,00 Prozent auf 1,03 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,07 USD, gegenüber 0,810 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 4,50 Milliarden USD im Vergleich zu 4,82 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at