Ausblick: Hugo Boss vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Hugo Boss lädt am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,245 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hugo Boss noch 0,110 USD je Aktie eingenommen.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,05 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,03 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,11 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,810 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,54 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,82 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at