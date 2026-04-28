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WKN: 870740 / ISIN: FI0009000459

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Huhtamäki legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Huhtamäki lädt am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,538 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,540 EUR je Aktie erzielt worden.

10 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 943,8 Millionen EUR – das würde einem Abschlag von 5,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,00 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,40 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,83 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,96 Milliarden EUR, gegenüber 3,96 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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