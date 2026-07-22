Huhtamäki Aktie
WKN: 870740 / ISIN: FI0009000459
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22.07.2026 07:01:06
Ausblick: Huhtamäki präsentiert Quartalsergebnisse
Huhtamäki lädt am 23.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,557 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 178,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,200 EUR je Aktie erzielt worden waren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Huhtamäki in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,57 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 991,7 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 1,01 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,37 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,83 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 3,95 Milliarden EUR, gegenüber 3,96 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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