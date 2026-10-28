Huhtamäki Aktie

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WKN: 870740 / ISIN: FI0009000459

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Huhtamäki stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Huhtamäki präsentiert in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,577 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,560 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 985,8 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 1,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 970,6 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,42 EUR im Vergleich zu 1,83 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 3,95 Milliarden EUR, gegenüber 3,96 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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