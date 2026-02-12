Huhtamäki Aktie
WKN: 870740 / ISIN: FI0009000459
|
12.02.2026 07:01:06
Ausblick: Huhtamäki veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Huhtamäki wird am 13.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,612 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,610 EUR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Minus von 4,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,01 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,06 Milliarden EUR umgesetzt.
Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,46 EUR je Aktie, gegenüber 2,14 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 3,99 Milliarden EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 4,13 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Huhtamäki Oyj (Huhtamaki, Huhtamaeki)
|
12.02.26
|Ausblick: Huhtamäki veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: Huhtamäki stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Huhtamäki stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Huhtamäki präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)