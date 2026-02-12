Ausblick: Huhtamäki veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Huhtamäki wird am 13.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,612 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,610 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Minus von 4,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,01 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,06 Milliarden EUR umgesetzt.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,46 EUR je Aktie, gegenüber 2,14 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 3,99 Milliarden EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 4,13 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at