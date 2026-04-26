Ausblick: Hulic gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Hulic wird am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 25,78 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 14,22 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 22,57 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 5,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 164,97 Milliarden JPY gegenüber 156,64 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 162,18 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 150,50 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 833,89 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 727,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at