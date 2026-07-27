Ausblick: Hulic legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hulic wird am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 37,30 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Hulic 36,49 JPY je Aktie eingenommen.

Hulic soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 195,23 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 162,34 JPY, während im vorherigen Jahr noch 150,50 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 875,09 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 727,45 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at