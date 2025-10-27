Ausblick: Hulic stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hulic lädt am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 24,50 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hulic noch 13,74 JPY je Aktie eingenommen.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 31,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 110,13 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Hulic für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 144,46 Milliarden JPY aus.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 144,05 JPY je Aktie, gegenüber 134,42 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 693,93 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 591,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at