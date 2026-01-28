Hulic Aktie

WKN: 565214 / ISIN: JP3360800001

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Hulic stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hulic präsentiert in der am 29.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 67,60 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 7,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 62,70 JPY erwirtschaftet wurden.

Hulic soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 312,64 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 276,63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 146,69 JPY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 134,42 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 714,32 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 591,62 Milliarden JPY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Hulic Co Ltd.

Analysen zu Hulic Co Ltd.

Hulic Co Ltd.

