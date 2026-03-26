Humacyte Aktie
WKN DE: A3CZBW / ISIN: US44486Q1031
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26.03.2026 07:01:06
Ausblick: Humacyte gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Humacyte wird am 27.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,132 USD gegenüber -0,160 USD im Vorjahresquartal.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,4 Millionen USD für Humacyte, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,293 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -1,260 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 0,0 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
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