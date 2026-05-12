Ausblick: Humacyte stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Humacyte lädt am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,116 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,280 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Humacyte im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 180,77 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,433 USD, gegenüber -0,260 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 11,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 2,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at