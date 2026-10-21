Humana AB Aktie
WKN DE: A2AFX9 / ISIN: SE0008040653
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Humana AB legt Quartalsergebnis vor
Humana AB wird am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 2,25 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,40 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 2,60 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 4,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,49 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,31 SEK, gegenüber 4,73 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 10,27 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 10,01 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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