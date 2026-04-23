Ausblick: Humana AB öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Humana AB lädt am 24.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,943 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Humana AB noch ein Gewinn pro Aktie von 1,44 SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,51 Milliarden SEK – ein Minus von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Humana AB 2,53 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,64 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 4,73 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 10,21 Milliarden SEK, gegenüber 10,01 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at