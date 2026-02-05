Humana AB Aktie

05.02.2026 07:01:06

Ausblick: Humana AB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Humana AB wird am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,927 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 68,55 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,550 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Humana AB in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,28 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,55 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 2,69 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,74 SEK, gegenüber 2,87 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 10,07 Milliarden SEK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 10,30 Milliarden SEK generiert worden waren.

