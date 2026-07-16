Humana AB Aktie

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WKN DE: A2AFX9 / ISIN: SE0008040653

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16.07.2026 07:01:06

Ausblick: Humana AB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Humana AB wird am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,918 SEK gegenüber 0,310 SEK im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,42 Prozent auf 2,57 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Humana AB noch 2,51 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,79 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,73 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 10,19 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 10,01 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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