Ausblick: Humana legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Humana wird am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 26 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -4,002 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -5,760 USD je Aktie vermeldet.

19 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 32,04 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 9,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29,21 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 27 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 17,08 USD, gegenüber 9,98 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 129,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 117,81 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at