Humana Aktie
WKN: 856584 / ISIN: US4448591028
|
28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Humana öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Humana lässt sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Humana die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 25 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 7,26 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,51 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 20 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 40,57 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 25,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,39 Milliarden USD in den Büchern standen.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 27 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,98 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 9,84 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich auf 162,16 Milliarden USD, gegenüber 129,71 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Humana Inc.
|
07:01
|Ausblick: Humana öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.07.26
|S&P 500-Papier Humana-Aktie: So viel Verlust hätte ein Humana-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.07.26
|S&P 500-Wert Humana-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Humana von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Humana vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
10.07.26
|S&P 500-Titel Humana-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Humana von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
03.07.26
|S&P 500-Titel Humana-Aktie: So viel hätte eine Investition in Humana von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.06.26
|S&P 500-Wert Humana-Aktie: So viel hätte eine Investition in Humana von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
19.06.26
|S&P 500-Papier Humana-Aktie: So viel Verlust hätte ein Humana-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Humana Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Humana Inc.
|336,00
|0,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und KI-Sorgen: ATX wenig bewegt -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Minus - Nikkei und KOSPI sacken kräftig ab
Am heimischen Aktienmarkt halten sich die Anleger am Dienstag zurück. Der deutsche Leitindex tendiert ebenso seitwärts. Die US-Börsen bewegen sich in verschiedene Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag mehrheitlich bergab.