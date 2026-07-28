Ausblick: Humana öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Humana lässt sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Humana die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 25 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 7,26 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,51 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 20 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 40,57 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 25,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,39 Milliarden USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 27 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,98 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 9,84 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich auf 162,16 Milliarden USD, gegenüber 129,71 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at