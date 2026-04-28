Ausblick: Humana stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Humana gibt am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

26 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 10,20 USD aus. Im letzten Jahr hatte Humana einen Gewinn von 10,30 USD je Aktie eingefahren.

19 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 22,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 32,11 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 39,37 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,71 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 9,84 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 22 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 161,64 Milliarden USD, gegenüber 129,71 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at