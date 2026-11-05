Humana Aktie
WKN: 856584 / ISIN: US4448591028
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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Humana zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Humana präsentiert in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 26 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -1,001 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Humana noch ein Gewinn pro Aktie von 1,62 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten ein Plus von 25,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 40,87 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,65 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,16 USD, während im vorherigen Jahr noch 9,84 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 162,56 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 129,71 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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