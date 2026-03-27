Ausblick: Hundsun Technologies A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Hundsun Technologies A präsentiert am 28.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,410 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,310 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Hundsun Technologies A nach der Prognose von 1 Analyst 2,30 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 4,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,39 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,618 CNY, während im vorherigen Zeitraum noch 0,550 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 6,10 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 6,52 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at