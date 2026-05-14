Hunt Companies Finance Trust Aktie

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WKN DE: A2QLX2 / ISIN: US55025L1089

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14.05.2026 07:01:06

Ausblick: Hunt Companies Finance Trust stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hunt Companies Finance Trust äußert sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten schätzen, dass Hunt Companies Finance Trust für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,060 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 4,6 Millionen USD – ein Minus von 79,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hunt Companies Finance Trust 22,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,235 USD im Vergleich zu -0,140 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 18,6 Millionen USD, gegenüber 79,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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