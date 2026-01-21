Huntington Bancshares Aktie

Huntington Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867622 / ISIN: US4461501045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.01.2026 07:01:06

Ausblick: Huntington Bancshares legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Huntington Bancshares präsentiert am 22.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,331 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2,65 Prozent verringert. Damals waren 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,20 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 29,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,14 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,42 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,22 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 8,24 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 11,85 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Huntington Bancshares Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Huntington Bancshares Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Huntington Bancshares Inc. 16,00 0,16% Huntington Bancshares Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich aufwärts. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen