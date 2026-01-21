Ausblick: Huntington Bancshares legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Huntington Bancshares präsentiert am 22.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,331 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2,65 Prozent verringert. Damals waren 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,20 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 29,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,14 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,42 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,22 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 8,24 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 11,85 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at