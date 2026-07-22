Ausblick: Huntington Bancshares legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Huntington Bancshares öffnet am 23.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,359 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 5,58 Prozent auf 2,84 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Huntington Bancshares noch 3,01 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,49 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,39 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 11,32 Milliarden USD, gegenüber 12,37 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at