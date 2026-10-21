Ausblick: Huntington Bancshares stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Huntington Bancshares wird am 22.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,348 USD aus. Im letzten Jahr hatte Huntington Bancshares einen Gewinn von 0,410 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten ein Minus von 11,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,82 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,19 Milliarden USD umgesetzt.

17 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,34 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,39 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 11,12 Milliarden USD, gegenüber 12,37 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at