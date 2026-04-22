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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Huntington Bancshares zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Huntington Bancshares wird am 23.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,228 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 32,94 Prozent verringert. Damals waren 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Huntington Bancshares mit einem Umsatz von insgesamt 2,57 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 12,40 Prozent verringert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,45 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,39 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,37 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 12,37 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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