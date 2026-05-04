Huntington Ingalls Industries Aktie

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WKN DE: A1JE8X / ISIN: US4464131063

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Huntington Ingalls Industries öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Huntington Ingalls Industries wird am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,70 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,73 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Huntington Ingalls Industries für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,02 Milliarden USD aus.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,34 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 15,39 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 12,95 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 12,48 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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