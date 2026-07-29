Ausblick: Huntington Ingalls Industries präsentiert Quartalsergebnisse

Huntington Ingalls Industries wird am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,79 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,86 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,16 Prozent auf 3,15 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 17,29 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 15,39 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 13,00 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 12,48 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at