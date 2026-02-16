Huntsman Aktie
WKN: A0DQGM / ISIN: US4470111075
|
16.02.2026 07:01:10
Ausblick: Huntsman gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Huntsman wird am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
17 Analysten schätzen im Schnitt, dass Huntsman für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,333 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,820 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Huntsman in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,88 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 1,34 Milliarden USD im Vergleich zu 1,45 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,678 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -1,100 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 5,66 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 6,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Huntsman Corp.
