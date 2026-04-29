Huntsman Aktie

Huntsman für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DQGM / ISIN: US4470111075

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Huntsman mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Huntsman veröffentlicht am 30.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 15 Analysten von einem Verlust von -0,198 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

12 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,39 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 1,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,41 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,413 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,650 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,83 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 5,68 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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