Ausblick: Huntsman öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Huntsman wird am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

15 Analysten schätzen, dass Huntsman für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,064 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,920 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Huntsman in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,43 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,60 Milliarden USD im Vergleich zu 1,46 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,172 USD, gegenüber -1,650 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 6,03 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,68 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at