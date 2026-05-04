Huron Consulting Group Aktie

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WKN: A0DKTV / ISIN: US4474621020

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Huron Consulting Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Huron Consulting Group öffnet am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Huron Consulting Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,60 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,33 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 437,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 8,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 404,1 Millionen USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 8,80 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,84 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,82 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,70 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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