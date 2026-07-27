Ausblick: Huron Consulting Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Huron Consulting Group stellt am 28.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,17 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 99,08 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,09 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 449,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 9,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Huron Consulting Group einen Umsatz von 411,8 Millionen USD eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,84 USD je Aktie, gegenüber 5,84 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,83 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at