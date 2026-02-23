Ausblick: Huron Consulting Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Huron Consulting Group wird am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,95 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 433,6 Millionen USD – ein Plus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Huron Consulting Group 399,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,62 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 6,27 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,66 Milliarden USD, gegenüber 1,52 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

