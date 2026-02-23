Huron Consulting Group Aktie
WKN: A0DKTV / ISIN: US4474621020
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: Huron Consulting Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Huron Consulting Group wird am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,95 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 433,6 Millionen USD – ein Plus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Huron Consulting Group 399,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,62 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 6,27 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,66 Milliarden USD, gegenüber 1,52 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Huron Consulting Group Inc.
|
07:01
|Ausblick: Huron Consulting Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: Huron Consulting Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Huron Consulting Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Huron Consulting Group Inc.
|110,00
|-0,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.