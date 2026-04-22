Husqvarna A b Aktie
WKN DE: A0J2R3 / ISIN: SE0001662230
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22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Husqvarna A B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Husqvarna A B gibt am 23.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,59 SEK. Im Vorjahresquartal waren 1,70 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Husqvarna A B 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 13,65 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 7,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Husqvarna A B 14,70 Milliarden SEK umsetzen können.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,39 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,09 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 45,27 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 46,61 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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