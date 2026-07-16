Ausblick: Husqvarna A B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Husqvarna A B präsentiert am 17.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Husqvarna A B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,05 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,76 SEK je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Husqvarna A B mit einem Umsatz von insgesamt 14,65 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,28 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 4,13 Prozent verringert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,39 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,09 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 45,54 Milliarden SEK, gegenüber 46,61 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at