Husqvarna A b Aktie

WKN DE: A0J2R3 / ISIN: SE0001662230

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Husqvarna A B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Husqvarna A B veröffentlicht am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -1,303 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,950 SEK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,60 Milliarden SEK aus – eine Minderung von 10,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Husqvarna A B einen Umsatz von 8,46 Milliarden SEK eingefahren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,23 SEK, gegenüber 2,32 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 46,88 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 48,35 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Husqvarna ABShs -B-

Analysen zu Husqvarna ABShs -B-

Aktien in diesem Artikel

Husqvarna ABShs -B- 4,38 0,44% Husqvarna ABShs -B-

