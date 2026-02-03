Ausblick: Husqvarna A B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Husqvarna A B veröffentlicht am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -1,303 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,950 SEK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,60 Milliarden SEK aus – eine Minderung von 10,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Husqvarna A B einen Umsatz von 8,46 Milliarden SEK eingefahren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,23 SEK, gegenüber 2,32 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 46,88 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 48,35 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at