WKN DE: A0J2R2 / ISIN: SE0001662222

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Husqvarna AB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Husqvarna AB äußert sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -1,303 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,950 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 7,60 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Minus von 10,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,46 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,23 SEK im Vergleich zu 2,32 SEK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 46,88 Milliarden SEK, gegenüber vorherig erwirtschafteten 48,35 Milliarden SEK.

Redaktion finanzen.at

Husqvarna AB

