Ausblick: Husqvarna AB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Husqvarna AB wird am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

7 Analysten schätzen, dass Husqvarna AB für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,05 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,76 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 14,65 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Minus von 4,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,28 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,39 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 3,09 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 45,54 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 46,61 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at