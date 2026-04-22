Ausblick: Husqvarna AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Husqvarna AB wird am 23.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Husqvarna AB im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,59 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,70 SEK je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Husqvarna AB nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 13,65 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 7,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,70 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,39 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,09 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 45,27 Milliarden SEK, gegenüber 46,61 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at