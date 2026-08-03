Ausblick: Hut 8 gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Hut 8 präsentiert in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

16 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,550 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden.

16 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 92,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 41,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Hut 8 für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 79,4 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -3,147 USD, gegenüber -2,140 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 316,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 235,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at