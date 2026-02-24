Ausblick: Hut 8 präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hut 8 wird am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,089 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,03 CAD je Aktie vermeldet.

16 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 191,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 44,3 Millionen CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Hut 8 für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 129,4 Millionen CAD aus.

Die Prognosen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,429 CAD, gegenüber 4,66 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 331,1 Millionen CAD im Vergleich zu 222,5 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at