Ausblick: Hut 8 zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hut 8 wird sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,453 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hut 8 noch ein Verlust pro Aktie von -1,870 CAD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Hut 8 im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 107,5 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 16 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 243,55 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,370 CAD, während im vorherigen Jahr noch -2,990 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 463,8 Millionen CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 328,5 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at