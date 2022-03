Ausblick: Hutchison China MediTech vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Hutchison China MediTech präsentiert in der am 03.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,017 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,048 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst geht beim Umsatz von 170,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 197,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 57,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

5 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,328 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren -0,180 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 340,6 Millionen USD, gegenüber 228,0 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at