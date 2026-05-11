HUY a Aktie
WKN DE: A2JL12 / ISIN: US44852D1081
|
11.05.2026 07:01:06
Ausblick: HUYA A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
HUYA A wird am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,110 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie vermeldet.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,74 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 207,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,801 CNY, gegenüber -0,070 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 7,27 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 904,6 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HUYA Inc (A) (spons. ADRs)
|
07:01
|Ausblick: HUYA A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: HUYA A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.03.26
|Ausblick: HUYA A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
02.03.26
|Erste Schätzungen: HUYA A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.11.25