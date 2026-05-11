Ausblick: HUYA A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

HUYA A wird am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,110 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,74 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 207,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,801 CNY, gegenüber -0,070 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 7,27 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 904,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at